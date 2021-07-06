Italiano dovrà decidere il futuro di 25 giocatori a Moena: restare o prestito altrove

Italiano nel ritiro di Moena dovrà decidere il futuro di diversi calciatori

Dai big ai giovani sotto la lente di ingrandimento, ci sono circa la metà dei 50 giocatori adesso in rosa fra cui molti ragazzi che si sono messi in mostra con la Primavera che andranno a Moena e lì cercheranno di convincere Italiano a rimanere aggregati alla prima squadra. Chiti, Dutu, Ponsi, Pierozzi, Spalluto e altri lavoreranno al massimo per mettersi in mostra e restare oppure partire per farsi le ossa altrove. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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