Italiano: “Dobbiamo essere più svegli. Aggiunto un difensore per limitare la sofferenza”

“Per i tre punti sono soddisfatto, per il primo tempo anche – ha detto Vincenzo Italiano a DAZN -. Per il secondo invece è stato di sofferenza ma in Serie A ovunque è così. Bene l’approccio, abbiamo difficoltà quando l’avversario alza la pressione, dobbiamo migliorare questo aspetto. Abbiamo aggiunto un difensore per limitare la sofferenza. Volevamo la vittoria. Nel momento in cui hanno cambiato sistema, ci hanno un po’ tolto lo sfogo sull’esterno e ci siamo abbassati. Abbiamo avuto occasioni da sfruttare. L’Udinese con il cambio di sistema ci ha messi in difficoltà, noi dovremmo essere più svegli”.

