Italiano da record: 113 formazioni diverse su 113 partite da quando è tecnico della Fiorentina

Con l'undici iniziale schierato a Frosinone, Vincenzo Italiano ha raggiunto un record piuttosto curioso. Si tratta infatti della 113esima formazione diversa su 113 partite da quando il tecnico è alla...

Con l'undici iniziale schierato a Frosinone, Vincenzo Italiano ha raggiunto un record piuttosto curioso. Si tratta infatti della 113esima formazione diversa su 113 partite da quando il tecnico è alla guida della Fiorentina. Superato il record di 112 di Massimiliano Allegri che nella trasferta di Sassuolo dello scorso 23 settembre aveva riproposto gli stessi uomini visti una settimana prima contro la Lazio.

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