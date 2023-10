Italiano contro la Lazio, la sua bestia nera: obiettivo batterla con la sua giovin Fiorentina e sfatare il tabù

Stasera la giovin Fiorentina proverà a sfatare il tabù Lazio degli attempati giocatori biancocelesti. I numeri di questa sfida sono impressionanti. Intanto Vincenzo Italiano non l’ha mai battuta: 3 sconfitte, anche pesanti, e un pareggio da quando siede sulla panchina gigliata. E anche con lo Spezia al suo primo anno rimediò due batoste. Ma il peggio è la statistica di squadra: la Fiorentina non vince da due anni e mezzo. L’ultima volta nel maggio 2021 con la doppietta di Vlahovic. Questa notte all’Olimpico, la banda Italiano proverà ad abbattere la bestia nera confidando nel suo buon ruolino di marcia in trasferta e con la forza dell’età. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

