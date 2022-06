Italiano conquista anche Tullio ed eredità la stanza di Corvino: nasce la saletta del mister “Italiano”

Nasce la sala del Mister “Italiano”. Vincenzo Italiano ha conquistato Firenze grazie alla grande stagione sulla panchina viola culminata con il ritorno in Europa della Fiorentina. Ma non solo, il ristorante Tullio ha dedicato un’intera sala al mister come si vede dal profilo Facebook di Paolo Bacciotti. La curiosità? La saletta dedicata all’allenatore viola apparteneva in precedenza a Pantaleo Corvino. Di seguito la foto del mister da Tullio.