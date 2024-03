Italiano, con l’Europa League arriverà il rinnovo. Ma o verrà accontentato sul mercato o addio

“Ho parlato con la società e conoscono il mio pensiero”. Ecco, l’incontro con la società c’è stato e la Fiorentina sa benissimo cosa vuole Vincenzo Italiano. Nel suo contratto scatta una clausola sul rinnovo in caso di qualificazione all’Europa League. Ma ciò non dà molte certezze. A fine anno si creerà uno scenario simile allo scorso giugno, quando Italiano ha incontro Rocco Commisso per parlare del futuro. O la Fiorentina accontenterà l’allenatore sul mercato, altrimenti sarà addio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

