Italiano: “Ci vogliono regole precise sui contagi. Ikonè sta benissimo. Vlahovic? Non cambia nulla”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Udinese, le sue parole:

“Siamo stati attenti per avere meno contagi possibili, i ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto sfortunatamente solo due contagi. La Lega dice che si deve giocare, se qualche altro ente blocca la partita non lo so, noi ci siamo preparati per giocarla. I ragazzi sono motivatissimi e siamo pronti.

Vlahovic? Nulla di diverso da prima, non riguarda me io non posso nè incidere nè mettere bocca. Il ragazzo si è comportato come sempre, ha avuto qualche problema e non sempre si è allenato al 100%. Ma è una situazione che non mi preoccupa

Dragowski da 4 giorni si allena con la squadra, il problema infortunio è stato superato. Ora vediamo, strada facendo capiremo come agiremo, è tornato da troppo poco ma le tante partite che ci aspettano vuol dire che dobbiamo farci trovare pronti tutti e stare sempre sul pezzo.

In tanti siamo alla terza dose di vaccino, io lo farò fra pochi giorni e visto che diventa obbligatorio tutti dobbiamo adeguarci. Anche l’Udinese è stata attenta a non contagiarsi, se continua cosi bisogna trovare un compromesso e mettere delle regole precise, con un numero definitivo si va in campo altrimenti no. Fin quando non verrà fatto questo c’è confusione, cosi non si può andare avanti. Può capitare anche a noi anche se da questo punto di vista noi siamo stati eccezionali

Ikonè non sa bene la lingua, gli ho detto le parole più importanti per noi, lui è molto motivato e pronto per fare bene. Sta benissimo, l’unico problema è l’intesa con i compagni e per quello che deve fare in campo, su questo punto di vista ci vorrà un pò di tempo, però le sue condizioni fisiche sono perfette

Nessuno vuole andare via perchè si è creato un bel gruppo unito, anche chi ha giocato meno non ha dato segni di voler andar via. Poi vedremo quello che accadrà sul mercato”

