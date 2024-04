Italiano: “Ci giochiamo tutto a Firenze. In 180 minuti devi rischiare il meno possibile. Serve velocità”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio europeo in casa del Viktoria Plzen:

Sul tipo di partita: “Purtroppo è così nel senso che sapevamo di affrontare una squadra che ha questo modo di interpretare le partite infatti la difesa che subisce pochi gol, difesa che non ti permette di avere il minimo spazio. te lo devi creare negli ultimi metri da sfruttare. abbiamo avute 2 3 occasioni potevamo fare qualcosina in più però alla fine volevamo risultato positivo risultato positivo è arrivato per giocarci tutto a Firenze.”

Su cosa è mancato, cosa gli è piaciuto e cosa non gli è piaciuto: “A me è piaciuto che non gli abbiamo mai concesso campo noi siamo stati disattenti nel momento in cui perdevamo palla subito a fermare questa loro possibilità di ripartire e poi un po più veloci lì davanti chi ha la qualità dell’uno contro uno, di saltare l’uomo, deve essere un po più efficace. però è in partite tra andata e ritorno che devi cercare anche di rischiare il meno possibile: ti devi giocare tutto in 180 minuti e noi abbiamo la possibilità adesso a Firenze di di poter fare male a questa squadra. si può far male ma avete visto tutti quanto ermetica, quanto è propensa a chiudere tutti gli spazi, cercheremo di trovarle”

Sulla costruzione del Viktoria Plzen e i meriti della fiorentina: “No ma su questo siamo stati bravi sapevamo che loro ricercano questo attaccante lì davanti per qualche spizzata per qualche scarico e poi riuscire a mandare in avanti i propri compagni. non gliel’abbiamo permesso e lì siamo stati bravi ripeto bisognava fare qualcosa in più negli ultimi metri ma oggi loro bravi: perché non sono degli sprovveduti, dietro sono svegli i marcatori, braccetti sono ottimi giocatori i 2 quinti hanno limitato tanto i nostri esterni quindi vita dura per noi come è stata anche per le altre squadre. Però ripeto abbiamo la possibilità tra qualche giorno di riuscire a fare quello che sappiamo fare però dobbiamo metterci un po più di velocità, intraprendenza, imprevedibilità che è quella che servirà per scardinare una difesa del genere.”

Sul prossimo incontro di campionato contro il Genoa: “Sì adesso archiviata questa ci ributtiamo dentro abbiamo in praticamente da qui alla fine ogni tre giorni una partita quindi abbiamo preparato questa abbiamo studiato l’avversario abbiamo cercato di fare il possibile appena arriviamo a Firenze subito testa al Genoa. un’altra partita tosta da preparare in pochi giorni: questo non mi preoccupa perché ormai siamo capaci e riusciamo a farlo però dobbiamo essere un po più abili a cercare di arrivare in zona gol. perché nelle ultime due partite potevamo fare di più e dobbiamo cercare di lavorare meglio soprattutto in quegli ultimi metri”

DODÒ: “GIOCARE CONTRO SQUADRE CHE DIFENDONO A 5 NON È FACILE. SPERIAMO DI PORTARE FIRENZE IN SEMIFINALE”