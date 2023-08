Italiano: “C’è grande entusiasmo, vogliamo ripetere il percorso dello scorso anno. Genoa tosto, ma siamo pronti”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Genoa: “Si riparte carichi come sempre, sperando che questa nuova stagione sia carica di emozioni come quelle precedenti. Se mi sono riposato? Sì, un po’ di mare. Ho ricaricato le pile, ho fatto quello che dopo un’annata così lunga e piena di impegni, serviva. Abbiamo ricaricato le pile e siamo pronti per ripartire”.

RITIRO VIOLA PARK “Ripartiamo dopo un ritiro fatto bene, la scelta di rimanere al Viola Park è stata azzeccato nonostante il timore iniziale per le temperature. Abbiamo a disposizione una struttura straordinaria, tutto ad altissimo livello ed è andato tutto bene. Abbiamo fatto anche delle ottime amichevoli, qualche risultato non bello ma in questo momento è importante la condizione fisica, mettere nelle gambe i minuti e cercando di far arrivare i ragazzi in forma il primo possibile”.

NUOVI ARRIVATI “Sono arrivati tanti giocatori di qualità, giovani e meno giovani, gente che ci darà una grossa mano. Piano piano cercheremo di inserirli e metterli a conoscenza del mondo Fiorentina sia dentro che fuori dal campo. Poi, noi e loro insieme dovremo essere il più veloce possibile perché tra poco inizieranno le partite vere, quelle che contano. Quindi, insieme, dovremmo accelerare questo percorso. Ma sono fiducioso, sono arrivati tutti ragazzi intelligenti, con una cultura del lavoro da veri professionisti e che hanno già capito dove sono arrivati, dove bisogna pedalare, andare forte e levarci delle soddisfazioni. Cosa mi aspetto da loro? Come ho detto prima, li vedo carichi, contenti di essere arrivati in questa nuova avventura. Mi aspetto tanto da tutti, sia dai vecchi che dai nuovi. I vecchi che devono farli ambientare e i nuovi che con il loro entusiasmo dovranno anche darci quel qualcosa in più. Affrontiamo questa nuova stagione come le altre, convinti delle nostre potenzialità, siamo una squadra di valore e dovremmo dimostrarlo domani contro una squadra tosta e difficile, però sappiamo che sono tutte di questo livello qua. Siamo pronti, ci siamo preparati”.

GENOA “Domani incontrerò Gila che siamo stati compagni di squadra per due anni a Verona, quando eravamo giovani entrambi. Gli devo fare subito i complimenti per quello che ha fatto lo scorso anno, non è mai facile vincere e fare questi risutlati. Domani lo saluterò molto volentieri. Domani cercheremo di fare il massimo, come cercheranno di farlo loro. Ci sarà quella rivalità sana tra due avversari”.

CONFERENCE LEAGUE “Ci tocca il Rapid Vienna, l’abbiamo vista e già inquadrata. È una squadra che è andata fuori casa fare cinque gol, è una squadra che ha personalità, con valori e che non arriva fin qui a caso. Dobbiamo prepararci ad affrontare una partita tosta, un altro ambiente caldo come tutti quelli trovati in Conference lo scorso anno. Dobbiamo cercare di fare bene subito in Austria perché poi abbiamo il ritorno in casa, dobbiamo cercare di ottenere il massimo”.

DUE MILA A MARASSI “C’è grande entusiasmo. La gente ha capito quello che abbiamo fatto lo scorso anno, dispiace per come sono andate le finali ma arrivarci è già un grande merito. Le abbiamo giocate con tutte le nostre armi, con tutte le nostre forza, siamo dispiaciuti del risultato, però, siamo contenti del nostro percorso e speriamo di ripeterlo. Vedo grande entusiasmo e speriamo di alimentarlo con le nostre prestazione, con tante vittorie e con l’atteggiamento che piace ai fiorentini: dare il massimo, sudare la maglia e di far vedere loro che si dà sempre il 100%”.

