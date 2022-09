Italiano aspetta Milenkovic, se oggi o domani sarà in gruppo via libera per Bergamo 

Si diceva di Milenkovic, fermo da Fiorentina-Juventus del 3 settembre per la lesione di basso grado all’adduttore destro che però ha avuto e ha bisogno di tutte le attenzioni e le cautele del caso: non c’è ancora la certezza che il difensore di scuola Partizan possa esserci a Bergamo.

Gli allenamenti con programma personalizzato svolti fino alla scorsa settimana rientrano nel piano di recupero fissato a suo tempo, quindi il vero punto di svolta diventa proprio questo inizio di settimana: ritrovare in gruppo Milenkovic oggi o domani significherebbe il via libera per la convocazione in vista dell’Atalanta, altrimenti se ne riparlerebbe per gli Hearts a Edimburgo giovedì 6 ottobre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

