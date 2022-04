Italiano ammette: “Mi sono emozionato per il coro «Portaci in Europa» sono più responsabilizzato”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“Ci siamo goduti tutto l’affetto del popolo viola per quello che stiamo facendo, siamo stati straordinari per l’impresa fatta a Napoli, ci tenevamo alla giornata di ieri, è stata stupenda. Questa Fiorentina mi piace tantissimo, apprezzo il coraggio mostrato, la speranza che nelle ultime gara la squadra si esprima sempre cosi, con questa voglia e questo atteggiamento. Convinto che che possiamo vincere ancora tante partite.

Tra Coppa Italia e campionato non dobbiamo scegliere, dobbiamo solo macinare punti e prestazioni. Prima viene il Venezia, poi arriva la Juventus, ce lo siamo detti anche all’andata, dobbiamo continuare la nostra striscia positiva in campionato e dobbiamo fare punti.

Mi sono emozionato per il coro portaci in Europa, mi sento più responsabilizzato, vogliamo regalare questo sogno ai tifosi. Sono del parere che bisogna archiviare e ricominciare, qualche soddisfazione il lavoro te lo porta, gli avversari si organizzano per metterti in difficoltà e questo è lo stimolo per rimanere sul pezzo, essere competitivi sempre e non adagiarsi. Dobbiamo fare tutto che che abbiamo già fatto ma con più testa.

Venezia? Giocano sempre con il coltello fra i denti, quando giochi per la permanenza nella categoria vuoi andare a prendere punti su tutti i campi. Finalmente Ikonè si è sbloccato, sono contento, ha fatto il gol più importante di domenica”

AVEVA RAGIONE LA FIORENTINA