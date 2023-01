Italiano amaro: “Abbiamo 9 punti in meno all’anno scorso perchè abbiamo meno qualità”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“La perdiamo nel primo tempo, abbiamo concesso un gol evitabile, abbiamo cercato di far gol e abbiamo avuto di situazioni, merito all’avversario che si è difeso nel secondo tempo, non siamo stati bravi noi a buttarla dentro, non abbiamo creato come al solito ma in tre occasioni potevamo buttarla dentro.

Il problema del gol spesso viene fuori, non siamo concreti come è stato Miranchuk, noi di quelle occasione ne abbiamo 15 a partite, ho messo tutti gli attaccanti dentro ma non riusciamo a metterla dentro, non abbiamo concesso tanti tiri a loro e noi non riusciamo a fare gol. Cabral è in fase di recupero, sta lavorando, si pensava molto peggio, presto ce lo avremo a disposizione anche se non da subito

Abbiamo 9 punti in meno rispetto allo scorso anno perché abbiamo meno qualità, avevamo vinto partite con qualità e in maniera netta, quest’anno non ci siamo riusciti. Se recuperiamo questa nostra mancanza possiamo recuperare, questo problema ci sta penalizzando

Si è convinti di quello che si propone, vanno in campo i ragazzi, quello che ha fatto oggi Miranchuk potevamo farlo in tantissime situazioni ma non l’abbiamo mai fatto, abbiamo la responsabilità e la determinazione dipende dagli interpreti. Ho tolto Biraghi perché ho lasciato Terzic attaccare con grande libertà, volevo grande freschezza fisica, ha messo diversi palloni in mezzo ma ci è mancato il guizzo

Volevamo girare il girone di andata a 26 punti, non ci siamo riusciti, della Juventus ne avevamo parlato nello spogliatoio perché volevamo fare più punti possibili, oggi non ci siamo riusciti e dobbiamo cercare di fare piu punti nel girone di ritorno”

