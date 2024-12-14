Italiano ai suoi amici: “Fiorentina? Avversaria, mai nemica. Io più di così non potevo fare”

Firenze non si accontenta di stare dietro alle grandi perché è ambiziosa come me

La Fiorentina di Raffaele Palladino domenica sfida il suo recente passato, Vincenzo Italiano. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola avrebbe rivelato alcune frasi dette dal mister a qualche amico: “Un po' di farfalle nello stomaco sto iniziando a sentirle. Ho capito che Firenze dopo un po' non si accontenta di star dietro alle grandi perché è ambiziosa come me ma io più di così, con questi mezzi, non potevo fare. Quando capiterà i viola saranno avversari, mai nemici”.

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