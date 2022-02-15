Italiano accolto come un traditore, non possono non rimpiangerlo: se non tiri in porta non segni

La Fiorentina sbanca il Picco, i tifosi dello Spezia hanno insultato Italiano

Lo hanno insultato e accolto come un traditore, ma i tifosi dello Spezia non possono non rimpiangere almeno un po' Italiano. La sua Fiorentina sbanca il Picco con il calcio che erano abituati a vedere e adesso non vedono più. Per lo Spezia, l'unico tiro nello specchio è fin quasi alla mezzora della ripresa un tentativo olimpico di Verde all'angolo. E se non tiri in porta ti può andare bene una volta come a Napoli ma poi è dura. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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