Italiano: “Abbiamo perso punti perchè non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo creato”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole alla vigilia di Fiorentina-Inter

“Il nostro è stato un ottimo secondo tempo contro il Lecce, con una reazione in funzione del primo dove non eravamo stati brillantissimi dopo aver sbagliato troppo sotto l’aspetto tecnico, dobbiamo ripartire dalla reazione che mi è piaciuta, secondo me c’erano anche i presupposti per vincerla. Abbiamo avuto la forza di riprendere in mano quella partita, potevamo fare un gol in più

Prepariamo partite in poco tempo, cerchiamo di recuperare tutti gli effettivi, ormai ci siamo abituati, dobbiamo cercare di avere mentalità diversa, dobbiamo muovere bene la classifica

Contro l’Inter sarà difficile, con un coefficiente di difficoltà altissimo, dobbiamo fare una partita attenta, dobbiamo sfruttare per bene le nostre occasioni ma dobbiamo saperci muovere anche quando siamo senza palla mettendo in campo intensità. Ma sono partite tutte dure, cercando di dare noia ai nostri avversari. In pochi allenamenti ci sono dettagli che non riesci a curare come vorresti, ormai siamo abituati, i ragazzi ormai iniziano ad essere veloci ad apprendere, ci stiamo abituando anche se tutte le settimane sono diverse

Lo stadio pieno sarà una spinta importante del nostro pubblico, mi auguro a fine partita di gioire insieme con i nostri tifosi come fatto anche in passato. Abbiamo perso punti perchè non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo creato, è vero, in campionato abbiamo fatto fatica ma gli attaccanti devono stare sereni, sono periodi dove purtroppo da quel punto di vista li fatichiamo, dobbiamo sempre crescere e migliorare”

