Italiano: “Abbiamo festeggiato tanto, pensavo peggio oggi. Firenze nel cuore, merita la Champions”

Vincenzo Italiano ha parlato ha parlato dopo la gara tra Fiorentina e Bologna, queste le parole del tecnico rossoblù:

“Prima della finale voleva evitare una beffa, siamo riusciti a ottenere questo grandissimo trofeo, abbiamo pensato pochissimo a questa partita, abbiamo festeggiato tanto, pensavo peggio da parte dei miei, siamo riusciti a controbattere e fare anche 2 gol. Quando raggiungi gli obiettivi normale abbassare la guardia, i ragazzi sono stati straordinari. La Champions? Durante questo campionato siamo stati bravi a ribaltare tante situazioni, in tante partite siamo stati sfortunati, avremmo dovuto andare ad una velocità supersonica, avevamo l’obiettivo di tornare in Europa e ci siamo riusciti.

Sono stati 3 anni fantastici, bellissimi, favolosi, purtroppo qualcuno dall’alto ha voluto non farci gioire, ci siamo andati vicinissimo, il rapporto con la Fiesole è sempre stato fantastico cosi come tutto lo stadio, era doveroso andare a salutare la Fiesole, sia da parte mia che di Daniel Niccolini che conosce tanti ragazzi dalla Fiesole. Loro sono il dodicesimo uomo in campo e lo hanno sempre dimostrato. Su questa partita non parleremo per niente, pensavo molto peggio, abbiamo sbagliato in 3 occasioni e la Fiorentina da grande squadra ne ha approfittato.

Le 3 finali sono perse hanno chiuso un ciclo, se avessimo vinto potevamo parlare di qualcosa di diverso, triennio fatto di partite giocate benissimo, altre meno, le partita di Basilea, abbiamo il record di gol nella storia della Fiorentina, si era chiuso un ciclo e sono convinto che questa piazza dove tornerà dove questa gente merita, tornerà a giocare la Champions ed a gioire come fatto contro il Liverpool. Ho ricevuto tantissimi messaggi dopo la vittoria della Coppa Italia. Io sono stato il primo a stare male dopo le 3 finali perse, capisco la rabbia della gente e rimarrà il nostro percorso, non è facile arrivare in finale, arrivarci vuol dire programmazione. Sono rimasto stupito dalla quantità dei messaggi che mi sono arrivati da Firenze”