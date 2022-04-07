Italiano: ''A Napoli con la stessa attenzione di San Siro, su questo aspetto non sbagliamo mai''

Vincenzo Italiano si congratula in apertura con i ragazzi della primavera di Italiano nella semifinale di Coppa Italia.

Intervenuto ai microfoni di Viola Weekly, il consueto appuntamento con la diretta settimanale sui canali social della società, Vincenzo Italiano ha risposto alle domande degli addetti stampa della Fiorentina. Queste le sue parole:

''Faccio i complimenti ai ragazzi della primavera, Aquilani sta facendo un grandissimo lavoro, in tanti di questi ragazzi sono in orbita prima squadra, merito della società.

Come motivo la squadra? E' facile perchè tutte le partite sono difficili, io cerco di stimolarli , credo che sia successo poche volte di non essere all'altezza degli avversari.

Match con la Juve? Penso al Napoli, poi pian piano arriveremo anche alla Juve.

Partita con il Napoli? Lotta per lo scudetto, avranno grande spinta dal pubblico, secondo me dobbiamo avere la stessa attenzione avuta a Milano.

Odriozola e Bonaventura? Non stanno ancora bene, mancherà anche Torreira, ma sono fiducioso nella resa di chi li sostituirà.

Cabral? E' in netto miglioramento, dopo i primi venti minuti di timore con l'Empoli ha fatto un ottimo match, lui e Piatek stanno lavorando davvero bene.''

ROCCATI ELEGGE TERRACCIANO: ''TITOLARE ANCHE L'ANNO PROSSIMO. VICARIO? NON FAREBBE IL SECONDO''

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