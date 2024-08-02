Italia U19, Martinelli convocato per le prossime due amichevoli contro la Slovenia

Il giovane portiere della Fiorentina è stato convocato dal tecnico Alberto Bollini per le amichevoli del 6 e 8 agosto

Il c.t. dell'Italia U19, Alberto Bollini, ha reso noti i convocati per le due amichevoli contro la Slovenia che si giocheranno il 6 e l'8 agosto, prima a Manzano e poi ad Ajdovscina. Tra i convocati figura anche il giovane portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli. L'elenco completo:

Portieri

Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

Difensori

Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Venturino (Genoa);

Centrocampisti:

Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti

Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).

Dall’Inghilterra: “La Fiorentina ha approcciato De Gea, ma il portiere chiede 6 milioni a stagione”

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-la-fiorentina-ha-approcciato-de-gea-ma-il-portiere-chiede-6-milioni-a-stagione/262791/