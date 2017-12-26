Inzaghi: "Unico neo l'infortunio di Caicedo, su Chiesa bravo Strakosha. Immobile.."

A fine partita, ha parlato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "Soddisfatto della prova..

A fine partita, ha parlato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Queste le sue parole: Soddisfatto della prova? Si perchè la squadra ha fatto un ottimo primo tempo. L'unico rammarico è quello di non aver chiuso il primo tempo con più gol. Poi la Fiorentina ha fatto cambi per i quali ci siamo dovuti un po' abbassare. Su Chiesa è stato bravo Strakosha. Arrivare in semifinale è un traguardo, siamo contenti. Immobile? Stanotte ha avuto un po' di febbre, ma stamani dopo l'allenamento si è presentato. L'infortunio di Caicedo, un problema dietro la coscia, ha permesso a Immobile di entrare. L'unico neo della serata è stato appunto il fastidio di Caicedo. Squadra scesa di livello? Complice anche la Fiorentina, che ultimamente aveva fatto bene. Stasera abbiamo saputo subire da squadra, soffrendo anche poco in fin dei conti.