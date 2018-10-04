Inzaghi: "Siamo penalizzati contro la Fiorentina perchè giocheremo domenica alle 15. Ci vorrebbe attenzione"
Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato prima della partita di Europa League, queste le sue parole sull’impegno domenica contro la Fiorentina:"Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo per...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 12:03
Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato prima della partita di Europa League, queste le sue parole sull’impegno domenica contro la Fiorentina:
"Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo per raggiungere l'Europa League nella passata stagione. L'orario? Giocando alle 21 la sera, ci vorrebbe più attenzione per noi e per il Milan, giocheremo contro la Fiorentina domenica alle 15. Tutto l'anno scorso abbiamo giocato sempre la sera o il lunedì. Come succederà con l'Inter dopo la sosta".