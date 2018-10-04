Inzaghi: "Siamo penalizzati contro la Fiorentina perchè giocheremo domenica alle 15. Ci vorrebbe attenzione"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato prima della partita di Europa League, queste le sue parole sull’impegno domenica contro la Fiorentina:"Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo per...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2018 12:03

Inzaghi, Lazio

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