"Inzaghi sì, ma Filippo, non Simone. La squadra ora è con Sousa"

Enzo Bucchioni è intervenuto a Casa Viola per parlare di Fiorentina:"Abbiamo lasciato tanti punti per strada, ne basterebbero cinque o sei punti in più. Speriamo che in queste sette gare finali contin...

Enzo Bucchioni è intervenuto a Casa Viola per parlare di Fiorentina:

"Abbiamo lasciato tanti punti per strada, ne basterebbero cinque o sei punti in più. Speriamo che in queste sette gare finali continui questo trend di risultati. Secondo me anche la squadra si è compattata bene assieme all’allenatore per dimostrare che questa rosa, con l’innesto di qualche acquisto importante, avrebbe potuto ottenere altri risultati e sicuramente più importanti. L’interesse per Inzaghi? Io so che alla società piace più Filippo che Simone Inzaghi e sicuramente Lotito non lo lascerà andare via tanto facilmente da Roma a breve. Ieri ne parlavo proprio con il Ds del del Venezia Giorgio Perinetti ed anche lui mi segnalava come Filippo Inzaghi sarebbe perfetto per rilanciare la Fiorentina e rilanciarsi lui stesso in Serie A. Aldilà del nome serve qualcuno che sia convinto del progetto e della piazza, perchè a Firenze si riesce quasi sempre a far del buon calcio”.