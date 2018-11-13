Inzaghi rischia il posto, a Bologna vertice con la società. Contro la Fiorentina...

Nella giornata di ieri, a Casteldebole, è andata in scena una riunione tra il tecnico Filippo Inzaghi e i dirigenti del Bologna. L'allenatore continua a godere della fiducia del club, ribadita pubblic...

Nella giornata di ieri, a Casteldebole, è andata in scena una riunione tra il tecnico Filippo Inzaghi e i dirigenti del Bologna. L'allenatore continua a godere della fiducia del club, ribadita pubblicamente da Fenucci la settimana scorsa. Dopo la sosta i rossoblu affronteranno in casa la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

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