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Inzaghi rischia il posto, a Bologna vertice con la società. Contro la Fiorentina...

Nella giornata di ieri, a Casteldebole, è andata in scena una riunione tra il tecnico Filippo Inzaghi e i dirigenti del Bologna. L'allenatore continua a godere della fiducia del club, ribadita pubblic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 16:36
Inzaghi rischia il posto, a Bologna vertice con la società. Contro la Fiorentina... -
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Nella giornata di ieri, a Casteldebole, è andata in scena una riunione tra il tecnico Filippo Inzaghi e i dirigenti del Bologna. L'allenatore continua a godere della fiducia del club, ribadita pubblicamente da Fenucci la settimana scorsa. Dopo la sosta i rossoblu affronteranno in casa la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

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