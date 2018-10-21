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Inter-Milan 0-0 all'intervallo. Annullato un gol per parte per fuorigioco

Finisce 0-0 il primo tempo del derby della Madonnina. Parte subito forte l'Inter che trova il gol con Icardi poi annullato giustamente per fuorigioco. Poco dopo De Vrij in girata colpisce l'incrocio d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 20:59
Inter-Milan 0-0 all'intervallo. Annullato un gol per parte per fuorigioco - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi Milan
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi Milan
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Finisce 0-0 il primo tempo del derby della Madonnina. Parte subito forte l'Inter che trova il gol con Icardi poi annullato giustamente per fuorigioco. Poco dopo De Vrij in girata colpisce l'incrocio dei pali. Nel finale annullato un gol per off-side anche al Milan. Da segnalare l'ingresso in campo dopo pochi minuti di Borja Valero al posto di Nainggolan uscito dolorante dopo un duro contrasto.

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