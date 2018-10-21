Inter-Milan 0-0 all'intervallo. Annullato un gol per parte per fuorigioco
Finisce 0-0 il primo tempo del derby della Madonnina. Parte subito forte l'Inter che trova il gol con Icardi poi annullato giustamente per fuorigioco. Poco dopo De Vrij in girata colpisce l'incrocio d...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 20:59
Finisce 0-0 il primo tempo del derby della Madonnina. Parte subito forte l'Inter che trova il gol con Icardi poi annullato giustamente per fuorigioco. Poco dopo De Vrij in girata colpisce l'incrocio dei pali. Nel finale annullato un gol per off-side anche al Milan. Da segnalare l'ingresso in campo dopo pochi minuti di Borja Valero al posto di Nainggolan uscito dolorante dopo un duro contrasto.