Inter - Juve, duello anche fuori dal campo: Marotta e Paratici già al lavoro per Chiesa
Secondo quanto riporta il Corsport il duello tra Juventus e Inter si sposta anche fuori dal campo, in chiave mercato. Paratici ha corteggiato l'esterno viola per tutta l'estate; Marotta ci ha provato...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 14:17
Secondo quanto riporta il Corsport il duello tra Juventus e Inter si sposta anche fuori dal campo, in chiave mercato. Paratici ha corteggiato l'esterno viola per tutta l'estate; Marotta ci ha provato anche in occasione dello scambio Biraghi - Dalbert. I due dirigenti, secondo il giornale, vogliono provare a stringere con il padre - agente Enrico già prima di gennaio, per poi andare a discutere con la Fiorentina ed assicurarsi con ampio anticipo il talento viola.