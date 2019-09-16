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Inter - Juve, duello anche fuori dal campo: Marotta e Paratici già al lavoro per Chiesa

Secondo quanto riporta il Corsport il duello tra Juventus e Inter si sposta anche fuori dal campo, in chiave mercato. Paratici ha corteggiato l'esterno viola per tutta l'estate; Marotta ci ha provato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 14:17
Inter - Juve, duello anche fuori dal campo: Marotta e Paratici già al lavoro per Chiesa - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo quanto riporta il Corsport il duello tra Juventus e Inter si sposta anche fuori dal campo, in chiave mercato. Paratici ha corteggiato l'esterno viola per tutta l'estate; Marotta ci ha provato anche in occasione dello scambio Biraghi - Dalbert. I due dirigenti, secondo il giornale, vogliono provare a stringere con il padre - agente Enrico già prima di gennaio, per poi andare a discutere con la Fiorentina ed assicurarsi con ampio anticipo il talento viola.

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