CorSport, verso l’Inter, Fiorentina ancora senza Pulgar. Pezzella spera nel recupero

Pulgar ancora out e Pezzella un po’ a parte. Il lavoro di Iachini procede al centro sportivo. Questi due giocatori sono sotto osservazione. Pulgar è rimasto fuori dalla lista dei convocati con il Toro e sta lavorando ancora in modo differenziato rispetto al resto del gruppo per recuperare la condizione fisica. Pezzella sulla via del recupero e assente con i granata per colpa di una botta rimediata contro la Reggiana. Pezzella arriva dall’infermeria ma sembra ormai aver quasi superato i fastidi accusati. Lo riporta il Corriere dello Sport.

