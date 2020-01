Continua a rimanere chiuso nel suo silenzio il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Secondo quanto si apprende da fonti interne alla società, dopo aver saltato la conferenza post gara contro il Cagliari, Conte non ha nessuna intenzione di rilasciare commenti in vista della gara di Coppa Italia che vedrà i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina. A questo punto sembra che, per tornare a sentirlo parlare, servirà attendere la prossima gara di campionato.