Insulti razzisti a Kean, la Fiorentina: “Gli autori di questi gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”
Kean vittima di insulti razzisti dopo la gara contro l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 09:14
"La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti". Questo il messaggio della Fiorentina sui social.
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