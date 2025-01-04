Inizia con un ko il 2025 della Fiorentina! Ancora una sconfitta al Franchi per i viola

Tanti errori da parte dei giocatori viola...

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle 18.00 all’Artemio Franchi di Firenze ospiterà il Napoli di Antonio Conte. Il big match è quindi inoltre uno scontro diretto d’alta classifica ed un banco di prova per i gigliati.

PRIMO TEMPO- Al 4' buona chance per la Fiorentina, Moreno vede il taglio di Beltran e lo serve, il numero 9 va sul fondo e mette dentro ma la difesa del Napoli è attenta e sventa la minaccia. Al 7' un'altra occasione per la Fiorentina, Sottil serve con i tempi giusti Mandragora che prova la conclusione ma viene murato in angolo da Lobotka. All'8' Dodò calcia dalla distanza ma si coordina male. Al 9' Moreno porta palla e poi taglia il campo, la palla arriva a Sottil che prova la conclusione di sinistro, pallone che finisce distante dai pali difesi da Meret. All'11' manovra il Napoli con Oliveira buon ripiegamento difensivo di Beltran che spedisce il pallone in angolo. Al 15' buona trama del Napoli nell'area di rigore viola, Oliveira trova il gol ma Manganiello fischia l'offside. Al 18' Spinazzola tenta il tiro, chiude De Gea. Al 22' prova il colpo di testa Rrahmani senza inquadrare lo specchio della porta. Fiorentina che attende il Napoli e prova a rubare palla per ripartire. Al 26' Neres tenta la conclusione dalla distanza, palla alta. Al 29' esplode la panchina del Napoli, i partenopei passano in vantaggio con il gol di Neres, Ranieri non riesce a rimontarlo. Al 31' la Fiorentina prova a scuotersi con Sottil che suona la carica ai suoi. Al 35' la Fiorentina acciuffa il pareggio con Kean ma l'arbitro fischia fallo per mano del centravanti italiano. Al 38' Mandragora calcia dalla distanza, Meret si stende e chiude la porta. Al 39' giallo per Di Lorenzo che stende Sottil. Al 42' cross sul secondo palo di Parisi sul quale arriva Dodò che tenta il tiro di testa.

SECONDO TEMPO- Fiorentina che in questo secondo tempo prova a manovrare per trovare la via del pareggio. Al 53' calcio di rigore per il Napoli, Moreno stende Anguissa. Dal dischetto Lukaku firma il raddoppio per i partenopei. Al 58' doppio cambio Fiorentina, fuori Parisi e Moreno, dentro Colpani e Gosens. Al 61' tripla occasione per la Fiorentina, viola ad un passo dall'1-2, prima Mandragora, poi ci prova Beltran ed alla fine Colpani. Al 61' poi cross dentro per Beltran che stacca ma non trova la porta. Al 63' Lukaku in verticale per Neres che calcia ma senza trovare la porta. Al 65' Gosens prova il colpo di testa. Al 68' pasticcia Comuzzo, McTominay cala il tris. Al 70' Sottil tenta il tiro a giro, palla di poco fuori dallo specchio difeso da Meret. Al 72' fuori Lukaku, al suo posto Simeone. Nei viola, fuori Mandragora, al suo posto Richardson. Al 77' la Fiorentina cerca il gol della bandiera. Al 78' fuori Adlì, entra Cataldi. All'86' fuori Neres e Spinazzola, dentro Mazzocchi e Ngonge. All'88' fuori Oliveira e Lobotka, dentro Gilmour e Raspadori.

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