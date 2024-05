Infortunio per Biraghi, costretto ad abbandonare la partitella dopo aver ricevuto un pestone

Durante la rifinitura prima di Cagliari e Fiorentina svolta all’interno del Viola Park per il media day organizzato dall’Uefa il capitano viola Cristiano Biraghi è stato costretto ad abbandonare la partitella dopo aver ricevuto un pestone. Lo staff medico è subito intervenuto con del ghiaccio per alleviare il dolore di terzino della Fiorentina. Sicuramente non il massimo in vista della finalissima di Atene in programma tra una settimana ma ci auguriamo che Biraghi ci possa essere senza grosse problematiche.

LE PAROLE DI TERRACCIANO