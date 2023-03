Secondo quanto comunicato dalla nazionale serba in un comunicato Luka Jovic non sarà disponibile per le prossime partite della Nazionale perché ha un’infiammazione virale agli organi respiratori e dunque non può scendere in campo nei prossimi 7 giorni. Il giocatore tornerà a Firenze per le cure in vista del ritorno in campo con la Fiorentina il 1 di Aprile.

L’ANNUNCIO DI NARDELLA