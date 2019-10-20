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Indiscrezione Labaroviola: Commisso sarà in Italia giovedì in vista di Fiorentina-Lazio

Di Gabriele CaldieronSecondo quanto da noi raccolto, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso sarà in Italia Giovedì ed assisterà poi a Fiorentina-Lazio in programma domenica ore 20.45.

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
20 ottobre 2019 17:42
Indiscrezione Labaroviola: Commisso sarà in Italia giovedì in vista di Fiorentina-Lazio - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto da noi raccolto, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso sarà in Italia Giovedì ed assisterà poi a Fiorentina-Lazio in programma domenica ore 20.45.

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