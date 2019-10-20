Indiscrezione Labaroviola: Commisso sarà in Italia giovedì in vista di Fiorentina-Lazio
Di Gabriele CaldieronSecondo quanto da noi raccolto, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso sarà in Italia Giovedì ed assisterà poi a Fiorentina-Lazio in programma domenica ore 20.45.
A cura di Gabriele Caldieron
20 ottobre 2019 17:42
Di Gabriele Caldieron
Secondo quanto da noi raccolto, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso sarà in Italia Giovedì ed assisterà poi a Fiorentina-Lazio in programma domenica ore 20.45.