Incontro terminato con Commisso, Montella sarà il tecnico della Fiorentina nella prossima stagione

Dopo il ritorno di Daniele Pradè in dirigenza, la Fiorentina ha risolto anche la questione allenatore: sulla panchina viola infatti resterà Vincenzo Montella.La conferma della sua permanenza a Firenze...

Dopo il ritorno di Daniele Pradè in dirigenza, la Fiorentina ha risolto anche la questione allenatore: sulla panchina viola infatti resterà Vincenzo Montella.

La conferma della sua permanenza a Firenze sarà ufficiale nelle prossime ore.

Tra le parti si è svolto un incontro molto positivo a New York e a breve sarà formalizzato il tutto: Montella e la Fiorentina ancora insieme.

GianlucaDiMarzio.com