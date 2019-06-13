Incontro terminato con Commisso, Montella sarà il tecnico della Fiorentina nella prossima stagione
Dopo il ritorno di Daniele Pradè in dirigenza, la Fiorentina ha risolto anche la questione allenatore: sulla panchina viola infatti resterà Vincenzo Montella.La conferma della sua permanenza a Firenze...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2019 20:46
Dopo il ritorno di Daniele Pradè in dirigenza, la Fiorentina ha risolto anche la questione allenatore: sulla panchina viola infatti resterà Vincenzo Montella.
La conferma della sua permanenza a Firenze sarà ufficiale nelle prossime ore.
Tra le parti si è svolto un incontro molto positivo a New York e a breve sarà formalizzato il tutto: Montella e la Fiorentina ancora insieme.
GianlucaDiMarzio.com