INCONTRO TRA SOUSA, CORVINO E DELLA VALLE: SOUSA RESTA SOLO SE..

Terminato l'incontro tra la società e Paulo Sousa. Il tecnico portoghese resterà per il momento. Sarà decisiva la gara di lunedì

È durato circa un ora e mezza l'incontro tra Sousa, la proprietà viola e Pantaleo Corvino per parlare e decidere del futuro della guida tecnica. Alla fine di questo incontro è stata presa la decisione di confermare a tempo determinato Paulo Sousa: resterà ancora sulla panchina viola ma, se anche contro il Torino le cose dovessero andare male il tecnico lusitano verrà sollevato dall'incarico. Fiducia a tempo quindi, decisiva la partita di lunedì, se dovesse andare male la Fiorentina avrà poi una nuova guida tecnica fino a giugno. Così è stato deciso questo pomeriggio nelle sedi viola.