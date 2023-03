Incontro Nardella-Commisso a New York: sindaco al lavoro per l’ipotesi Empoli, la più praticabile 

Una visita alla Columbia University e nei luoghi dove il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è formato ed è cresciuto. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha incontrato il patron viola a New York. Insieme hanno visitato la celebre università statunitense e hanno avuto modo anche di parlare del tema più caldo del momento: quello del restyling del Franchi, con la squadra viola che dovrà traslocare tra il 2024 e il 2026 a causa dei lavori che interesseranno lo stadio. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nei giorni scorsi aveva auspicato una soluzione che ricadesse sul territorio toscano. E anche Nardella, in quanto sindaco della città metropolitana, a quanto risulta in casa viola starebbe spingendo per una convergenza sul Castellani di Empoli.

Una trasferta, quella a Empoli, che avrebbe il minor impatto dal punto di vista dei disagi che i tifosi viola dovranno affrontare (al Franchi media spettatori attuale circa 33 mila) e anche sulla logistica della squadra e degli spostamenti. Nei giorni scorsi il club di Commisso aveva stimato in circa 12 milioni di euro annui le per- dite per il trasloco in un altro stadio. L’incontro è stato amichevole, a quanto filtra da fonti vicine a Palazzo Vecchio, con la piena disponibilità a collaborare per trovare tutte le soluzioni migliori da parte del sindaco Nardella. Dunque la soluzione Empoli pare la più praticabile. Lo scrive Repubblica.

