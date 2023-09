In Inghilterra già si lamentano, Amrabat è arrivato al Manchester United con un infortunio alla schiena

Sofyan Amrabat è l’ultimo arrivato del mercato del Manchester United. Il centrocampista ha lasciato la Fiorentina a poche ore dalla fine del mercato, concludendo così un’estate di grande polemiche e turbamenti. Ma anche il passaggio in Inghilterra non è stato rapido e indolore.

The Athletic ha ripercorso gli ultimi mesi dei Red Devils, concentrandosi anche sull’arrivo del marocchino a Manchester e su un piccolo retroscena prima della firma sul nuovo contratto. Proprio come successo già per Rasmus Hojlund, anche Amrabat era già infortunato al momento del suo arrivo allo United. Una particolare coincidenza per i due giocatori provenienti dalla Serie A, accolti ugualmente dal club inglese che non si è tirato indietro al momento delle visite mediche, diversamente a quanto successo in altre circostanze.

Il centrocampista è volato in Inghilterra proprio nell’ultimo giorno disponibile per il mercato, venerdì 1º settembre, e dopo aver svolto tutti i controlli di routine in una clinica lo staff medico dei Red Devils ha evidenziato un lieve infortunio alla schiena. Per lui non è una novità, dato che già durante la Coppa del Mondo è riuscito a scendere in campo nella partita contro la Spagna solo dopo aver ricevuto iniezioni antidolorifiche.

Quindi, proprio come successo per Hojlund, anche Amrabat dovrà attendere prima di fare l’esordio ufficiale con la nuova maglia. C’è un motivo però che ha convinto lo United a puntare ugualmente su di lui nonostante l’infortunio: il problema alla schiena richiama soltanto a un vecchio fastidio e lo staff medico non lo ha ritenuto serio al punto da condizionarne la stagione.

Per il marocchino la società ha investito 10 milioni per il prestito oneroso, con opzione di acquistarlo a titolo definitivo entro il prossimo mese di maggio a 20 milioni più 5 di bonus. Lo riporta Fan Page

