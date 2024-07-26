In attesa dell'ufficialità Colpani saluta il Monza: "Sono arrivato ragazzo e vi saluto da uomo. Grazie Monza"

In attesa di diventare ufficialmente un giocatore viola, Andrea Colpani ha dato il suo ultimo saluto al Monza, ormai sua ex squadra

Fiorentina e Colpani finalmente insieme, nella giornata di ieri, "El Flaco" ha raggiunto Firenze per svolgere le visite mediche con i viola dopo che nel pomeriggio Fiorentina e Monza hanno trovato l'accordo per la chiusura della trattativa su una base di un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto a 12 milioni che può diventare obbligo in determinate circostanze.

Nel frattempo, in attesa dell'ufficialità, lo stesso Colpani ha affidato ai social il suo saluto al Monza, squadra in cui ha giocato negli ultimi quattro anni: "Caro Monza, cari tifosi brianzoli. Abbiamo trascorso insieme 4 anni di battaglie e sudore versato in campo, delusioni e grandi gioie che c’hanno portato fino a dove siamo oggi. Un percorso che è partito dalla Serie B, dalla conquista di quest’ultima, fino a 2 anni nella massima serie con risultati oltre ogni aspettativa per una neopromossa. Momenti che rimarranno impressi per sempre nella mia mente: le due vittorie contro la Juventus, contro il Napoli in casa, a San Siro contro l’Inter, e la grande vittoria, lo scorso campionato, contro il Milan. Ringrazio la società per la serietà, la professionalità, l’impegno e il supporto datomi in tutti questi anni. Un grazie speciale al Presidente Berlusconi e al Dott. Galliani per la fiducia che hanno riposto in me fin dal primo giorno in cui ho indossato questi colori. Ringrazio i tifosi, la colonna portante di tutti i nostri successi, il nostro collante. E ringrazio infine i compagni, per il fantastico gruppo che abbiamo creato in campo e fuori, in questi indimenticabili 4 anni. Sono arrivato ragazzo e vi saluto da uomo perché, insieme a voi, questo è quello che sono diventato. Grazie Monza".

Le parole di castori su Andrea Colpani

https://www.labaroviola.com/castori-lo-facevo-giocare-mezzala-ma-al-di-la-del-ruolo-e-sempre-stato-un-10-vecchio-stampo/261996/