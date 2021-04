La Nazione, sottolinea come sia impossibile fare a meno di Bonaventura. Specie in questo frangente. Dentro la squadra viola è uno dei pochi ad avere idee chiare, in un momento che di chiaro c’è poco o nulla. Le sue capacità e la sua personalità, saranno preziose fino alla fine della stagione. Tutti dovrebbero avere lo stesso approccio del centrocampista ex Milan.