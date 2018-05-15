Importante arrivare 8° per essere direttamente alle fasi finali della Coppa Italia. Altrimenti...

Sfumata l'Europa League rimane comunque importante la gara contro il Milan. Oltre al premio monetario che viene dato in relazione alla posizione raggiunta in campionato, l'ottavo posto è necessario pe...

Sfumata l'Europa League rimane comunque importante la gara contro il Milan. Oltre al premio monetario che viene dato in relazione alla posizione raggiunta in campionato, l'ottavo posto è necessario per esser qualificati direttamente alle fasi finali della prossima edizione della Coppa Italia.

L'accesso diretto agli ottavi nella prossima stagione saranno anche più interessanti da un punto di vista regolamentare, infatti ogni gara avrà un sorteggio per stabilire in che sede si giocherà la gara secca. Dunque fondamentale il risultato della Fiorentina a Milano contro il Milan e della Sampdoria contro la Spal.