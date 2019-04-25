Ilicic: "Volevo andare via prima dalla Fiorentina, non ci sono riuscito ma poi mi hanno spinto loro…"

Josip Ilicic, il trequartista dell'Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Con la Fiorentina s...

Josip Ilicic, il trequartista dell'Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Con la Fiorentina sarà una partita tosta nonostante il 3-3 dell'andata. Ho bei ricordi della squadra viola, come la finale di Coppa Italia e le partite in Europa. eravamo un bel gruppo, tutte persone perbene, e mi sono divertito anche se alla fine ci sono stati un po' di problemi. Volevo andare via prima, non ci sono riuscito, poi mi hanno spinto loro. La dirigenza voleva cambiare, è lecito. Io ho voltato pagina. I fischi a Firenze? Forse credevano che fossi un giocatore finito. Ma non ci ho dato peso, in città mi sono trovato bene e il resto è acqua passata. I problemi dei viola? Non mi sorprendono perché conosco bene l'ambiente. Con Vincenzo Montella mi sono trovato bene, è il tipo di allenatore che ti fa giocare bene la palla. Ci allenavamo con il sorriso".