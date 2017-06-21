Ilicic sempre piu verso la Samp, la Fiorentina chiede 7 milioni. Il suo sostituto sarà Eysseric

Pradè vende Bruno Fernandes e punta tutto su Josip Ilicic ma ancora non c'è accordo sul prezzo. A Firenze arriva un francese?

Come riporta la Nazione il primo a lasciare Firenze potrebbe essere Josip Ilicic. Il poliedrico sloveno è da tempo nel mirino della Sampdoria di Pradè e la cessione del doriano Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona potrebbe spalancargli le porte del club blucerchiato. La valutazione che la Fiorentina fa del suo cartellino è di 7/9 milioni e non si faranno sconti, anche perché ci sono da finanziare i movimenti in entrata, oltre ad abbattere i costi per rientrare all’interno dei parametri del fair play finanziario. Per lo sloveno si aspetta solo la mossa ufficiale del club del presidente Ferrero, pronti a tuffarsi su Valentin Eysseric, venticinquenne del Nizza. Il trequartista titolare, nelle idee di Pioli, resta Riccardo Saponara, è evidente, ma non si potrà prescindere dalle alternative ed il francese ne rappresenterebbe una di assoluto spessore.