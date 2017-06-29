Ilicic alla Sampdoria, l'ufficialità è questione di ore. Alla Fiorentina andranno 4.5 milioni...

Come riportato da Sky, la Sampdoria sta per chiudere per il numero 72 della Fiorentina Josip Ilicic..

Come riportato da Sky, la Sampdoria sta per chiudere per il numero 72 della Fiorentina Josip Ilicic. Per lo sloveno la Fiorentina riceverà 4,5 milioni piú uno di bonus, cifra ritenuta soddisfacente data la scadenza di contratto imminente. Ricordiamo che Ilicic, dal 2018, poteva svincolarsi e andare via gratis. Le due parti non hanno mai discusso per il rinnovo del contratto.