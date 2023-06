Il valore di Amrabat è salito a 30 milioni. Via? Sì, ma alla miglior soluzione per la Fiorentina

Per Sofyan Amrabat, lo scorso gennaio la Fiorentina ha rifiutato un prestito con diritto di riscatto offerto dal Barcellona per circa 40 milioni, proprio perché è tra i pilastri della squadra viola che maggiormente ha visto salire la propria valutazione. La Fiorentina l’ha preso dal Verona per 20 milioni, oggi ne vale minimo 10 in più. La volontà del marocchino è andare altrove, adesso però bisogna trovare la miglior soluzione, la più redditizia per i gigliati. Lo scrive Il Tirreno.

LEGGI ANCHE, MAXIME LOPEZ PIACE ALLA FIORENTINA