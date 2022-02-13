Il treno europeo passa da queste gare: Fiorentina senza Torreira e Bonaventura 

Italiano vuole che la sua squadra trovi continuità in campionato, dopo l'accesso alle semifinali di Coppa Italia

Il tecnico viola dovrà ricercare la continuità dopo il successo in Coppa incanalando l’entusiasmo sul campo. Conterà riprendere il cammino anche in campionato. E l’Europa passa anche da queste sfide. Banchi di prova sotto l’aspetto mentale e tattico vista la doppia assenza di Torreira e Bonaventura. Lo scrive Repubblica.

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