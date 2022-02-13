Il treno europeo passa da queste gare: Fiorentina senza Torreira e Bonaventura
Italiano vuole che la sua squadra trovi continuità in campionato, dopo l'accesso alle semifinali di Coppa Italia
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 09:58
Il tecnico viola dovrà ricercare la continuità dopo il successo in Coppa incanalando l’entusiasmo sul campo. Conterà riprendere il cammino anche in campionato. E l’Europa passa anche da queste sfide. Banchi di prova sotto l’aspetto mentale e tattico vista la doppia assenza di Torreira e Bonaventura. Lo scrive Repubblica.
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