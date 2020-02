Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Tottenham ha mandato nuovamente i propri scout a seguire Riccardo Sottil della Fiorentina. Già monitorato in Under 21, l’esterno che ha appena rinnovato col club viola piace molto in prospettiva agli Spurs. Vedremo se nelle prossime sessioni di mercato ci saranno affondi inglesi per il classe 99 cresciuto nelle giovanili viola.