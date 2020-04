Il Toro è partito all’attacco per Giacomo Bonaventura, 30 anni, centrocampista del Milan in scadenza di contratto con il club rossonero che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di rinnovarglielo. Di conseguenza a giugno diventerà un giocatore libero a parametro zero e, quindi, libero di scegliersi la nuova squadra. E il club granata pensa fortemente a lui. Perché è il giocatore che serve per compiere un importante salto di qualità che negli ultimi mesi è venuto clamorosamente a mancare portando la squadra sull’orlo della serie B. Il milanista, infatti, è l’identikit che sta cercando il Toro da molto tempo. Si tratta di un centrocampista duttile, sfodera una notevole mobilità in vari settori difensivi e offensivi. Non solo: ricopre la posizione di mezzala, ma può agire anche da ala sinistra o trequartista. Dotato di ottima tecnica individuale (quella che nel Toro è carente) e buona velocità, è abile nel dribbling, nel colpo di testa ed è anche un buon tiratore dalla distanza e sui calci piazzati. È inoltre solito utilizzare il piede sinistro grazie al quale riesce ad effettuare ottimi tiri nonostante sia un destro naturale. Insomma, uno da Toro. Che serve al Toro. Lo riporta Tuttosport.