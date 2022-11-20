Il Tirreno scrive: "Almeno 3 settimane di stop per Nico Gonzalez. Il giocatore ha voglia di ricominciare"

Esami previsti per Nico Gonzalez, adesso il giocatore argentino deve recuperare per tornare a disposizione per la Fiorentina

Le pagine del Il Tirreno oggi danno grande spazio alla questione Nico Gonzalez, arrivato a Firenze ieri in tarda mattinata dopo l'infortunio subito con la nazione Argentina. Il numero 22 viola si riposerà oggi e domani per poi sottoporsi ad ulteriori accertamenti in modo da recuperare il prima possibile dallo stop. Adesso dovrà essere bravo lui a mettersi in gioco in ambito tattico e riconquistare la fiducia dei tifosi gigliati dopo le parole di Barone e Italiano. La lesione di secondo grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra lo terrà fermo almeno 3 settimane e qualcosa di più, ma la voglia di ricominciare a mettersi in gioco dell'Argentino è alta. Lo riporta TMW

IL CORRIERE FIORENTINO PARLA DI SABIRI

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-amrabat-porta-sabiri-operazione-da-chiudere-a-gennaio-e-trasferimento-a-giugno/193195/