Labaro Viola

Il Tirreno scrive: "Almeno 3 settimane di stop per Nico Gonzalez. Il giocatore ha voglia di ricominciare"

Esami previsti per Nico Gonzalez, adesso il giocatore argentino deve recuperare per tornare a disposizione per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2022 13:22
Il Tirreno scrive: "Almeno 3 settimane di stop per Nico Gonzalez. Il giocatore ha voglia di ricominciare" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.05.2021, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.05.2021, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Argentina
Nico Gonzalez
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Le pagine del Il Tirreno oggi danno grande spazio alla questione Nico Gonzalez, arrivato a Firenze ieri in tarda mattinata dopo l'infortunio subito con la nazione Argentina. Il numero 22 viola si riposerà oggi e domani per poi sottoporsi ad ulteriori accertamenti in modo da recuperare il prima possibile dallo stop. Adesso dovrà essere bravo lui a mettersi in gioco in ambito tattico e riconquistare la fiducia dei tifosi gigliati dopo le parole di Barone e Italiano. La lesione di secondo grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra lo terrà fermo almeno 3 settimane e qualcosa di più, ma la voglia di ricominciare a mettersi in gioco dell'Argentino è alta. Lo riporta TMW

IL CORRIERE FIORENTINO PARLA DI SABIRI

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-amrabat-porta-sabiri-operazione-da-chiudere-a-gennaio-e-trasferimento-a-giugno/193195/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok