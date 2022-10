Il Tirreno rivela, la Fiorentina ha un’opzione per prolungare il contratto a Kouamè fino al 2025

Il Tirreno parla del rinnovo di Kouamè che sta facendo benissimo in questa stagione. Il 30 giugno 2024 è ancora abbastanza lontano per doversi preoccupare anche perché tra la società e l’attaccante c’è un’opzione per poter prolungare fino al 2025 il rapporto. E’ evidente che se l’ivoriano continuasse così la Fiorentina potrebbe comunque decidere di iniziare a impostare le trattive per il rinnovo del giocatore.

