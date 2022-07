Il Tirreno, la Fiorentina fissa la deadline per Jovic: in viola entro 48ore per averlo a Moena

La Fiorentina fissa la deadline per Luka Jovic: Mercoledì’ 6 Luglio. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, ci vorranno massimo altre 48 ore per chiudere il colpo con il Real Madrid e regalare il centravanti a mister Italiano fin dal ritiro di Moena. I Blancos vorrebbero inserire un obbligo di riscatto a 25 milioni di euro per giugno 2023, ma la dirigenza viola spinge per un diritto di riscatto di poco inferiore ai 20 milioni. Le parti si sono aggiornate nel corso del weekend, limando gli ultimi dettagli ed avvicinandosi ulteriormente. Nel fine settimana le parti hanno assottigliato ancora la differenza che li separava ed ormai sono quasi arrivate all’accordo definitivo.