Il Tirreno, Gonzalez lo vogliono tutti ma la Fiorentina si è protetta dagli assalti. Via solo per offerta indecente

Nico Gonzalez è l’eroe dei due mondi. Con riferimento a Europa e Sudamerica, 10 viola e 15 albiceleste che quest’anno è una sentenza quasi infallibile. Totale 8 reti e 3 passaggi vincenti, grande condizione psico-fisica e nuovo ruolo a tutto campo nella Fiorentina che ora non può più fare a meno di lui. Il rinnovo fino al 2028 firmato tre settimane fa mette la società di Commisso al sicuro da eventuali assalti, nel senso che il patron viola cederà solo di fronte a offerte indecenti e certo non a gennaio, per ben più dei 45 milioni messi sul piatto dal Brentford ad agosto. Lo scrive il Tirreno.

