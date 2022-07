Il Tirreno, Dodò, scambio di documenti in corso: prima la firma, poi andrà a Moena

Scrive Il Tirreno oggi in edicola, Dodo sarà a Firenze entro la metà della settimana che sta per iniziare. Dopo l’accordo raggiunto giovedì si trattava solo di sistemare le varie faccende burocratiche, compreso lo scambio di documenti per via telematica. La Fiorentina verserà nelle case dello Shakhtar 14,5 milioni più altri 3,5 di bonus, firmerà un contratto per i prossimi cinque anni con ingaggio di 1,5 milioni più bonus e appena possibile sarà a disposizione di Italiano a Moena. Con lui e Jovic in rosa la Fiorentina ha bisogno di liberare un posto da extracomunitario.

